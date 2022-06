Pfizer : Accord avec Valneva pour la maladie de Lyme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva et Pfizer ont conclu un accord de souscription d'actions et mis à jour les termes de leur accord de collaboration et de licence pour le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15.



Pfizer investira 90,5 millions d'euros (95 millions de dollars), soit 8,1% du capital social de Valneva à un prix de 9,49 E par action, par le biais d'une augmentation de capital.



Valneva prévoit d'utiliser le produit de cet investissement pour financer une partie de sa contribution à la Phase 3 du programme Lyme.



Valneva financera désormais 40 % des coûts de la Phase 3, contre 30 % dans l'accord initial. Pfizer versera à Valneva des redevances croissantes allant de 14 % à 22 %, contre des redevances commençant à 19 % dans l'accord initial.



En outre, les redevances seront complétées par des paiements d'étape pouvant atteindre 100 millions de dollars, payables à Valneva sur la base des ventes cumulées.



Les autres paiements liés aux étapes de développement et au début de la commercialisation restent inchangés, soit 168 millions de dollars, dont un paiement de 25 millions de dollars à Valneva lors de l'initiation de la Phase 3 par Pfizer.



Thomas Lingelbach, Directeur Général (CEO) de Valneva, a indiqué, ' La maladie de Lyme se répand et représente un besoin médical non satisfait important qui a un impact sur la vie de millions de personnes dans l'hémisphère nord. '



