Pernod ricard : Signe une ligne de crédit de 2,1 milliards

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce aujourd'hui la signature de sa première ligne de crédit indexée sur des indicateurs de développement durable (sustainability-linked loan) pour un montant de 2,1 milliards d'euros, venant refinancer par avance sa ligne de crédit existante arrivant à maturité en juin 2024.



Cette ligne de crédit lie ses conditions de financement à deux objectifs environnementaux : la réduction des émissions absolues de gaz à effet de serre des sites de production du groupe Pernod Ricard et la diminution de la consommation d'eau par unité d'alcool produite dans ses distilleries.



La ligne de crédit a été signée auprès de 22 banques, avec une échéance initiale en avril 2028 et une option d'extension de deux fois un an.



L'opération a été coordonnée par BNP Paribas, coordinateur de la documentation et agent de la facilité, et Crédit Agricole CIB, coordinateur RSE.



' Cette dernière ligne de crédit ' sustainability linked ' témoigne de notre volonté de réduire notre impact environnemental et de protéger les écosystèmes permettant de produire les ingrédients qui font nos marques iconiques ', indique Vanessa Wright, responsable du développement durable.



