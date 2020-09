Pernod ricard : Entrée dans l'Euro STOXX 50 le 21 septembre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard fera son entrée dans l'indice Euro STOXX 50 le 21 septembre, ainsi que le fabricant d'ascenseurs finlandais Kone, le groupe immobilier allemand Vonovia, la fintech néerlandaise Adyen et le groupe internet néerlandais Prosus.



STOXX précise que ces cinq titres remplaceront, au sein de son indice des principales valeurs européennes, les opérateurs télécoms Telefonica et Orange, les banques BBVA et Société Générale, ainsi que le groupe de santé Fresenius.



