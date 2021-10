Pernod ricard : Croissance de 22% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce un chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son exercice 2021-22 de près de 2,72 milliards d'euros, en croissance faciale de 22% avec un effet de change favorable, et en croissance interne de 20%.



Le géant des spiritueux fait part d'un off-trade toujours résilient et de marchés soutenus par la réouverture du on-trade, ainsi que d'une activité du travel retail 'encore très limitée mais bénéficiant d'une base de comparaison favorable'.



'Nous anticipons la poursuite d'une croissance dynamique des ventes au cours de l'exercice 2021/22, à un rythme plus modéré qu'au premier trimestre', indique le PDG Alexandre Ricard, ajoutant que le groupe 'maintient son cap stratégique'.



