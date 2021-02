PERNOD RICARD : Cible verrouillée en bas de canal

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action PERNOD-RICARD qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (60VAC).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par CITI, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 7.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le 09 novembre l'action du géant des spiritueux a pénétré dans un canal à baisse descendant, toujours actif et valide aujourd'hui, corridor que nous avons représenté en noir et en pointillé sur le graphique ci-dessous. Alors que le sous-jacent cale en partie haute de canal et qu'une divergence Cours / Volumes apparait, un épisode baissier se profile. Cible verrouillée en bas de canal.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par CITI et de code mnemonique 60VAC, sur PERNOD RICARD, à 2.310 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 150.100 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 160.410 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 180 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.