Ovhcloud : Plombée par les coûts de l'électricité, la rentabilité d'OVHcloud dérape

(BFM Bourse) - Le groupe d'informatique dématérialisée a dégagé une marge inférieure aux attentes au premier semestre et abaissé l'ensemble de ses perspectives pour l'exercice 2022-2023 clos en août prochain.

Les services "cloud" (informatique dématérialisée) ont beau afficher une croissance robuste sur le papier, il en faut plus pour séduire le marché.

Ainsi, la forte croissance d'OVHcloud enregistrée sur les six premiers mois de son exercice 2022-2023, soit de septembre à février, ne suffit guère à porter son action, qui au contraire chute de 10,4% ce mercredi vers 11h.

La dynamique du groupe s'est inscrite en ligne avec les attentes au niveau des revenus, note Stifel. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit à 439 millions d'euros, en hausse de 15% en données publiées et de 12,8% en variation comparable.

Un couac sur la rentabilité

La déception de la publication se situe au niveau de la rentabilité. La marge brute d'exploitation (Ebitda) s'est inscrite à 35,6% quand les analystes tablaient sur un chiffre supérieur à 37%.

"Les charges de personnels et opérationnelles (impact de la hausse des prix spot de l’électricité en Allemagne en particulier) augmentent sous l’effet de la forte reprise de l’inflation, auquel s’ajoute un effet de décalage entre les augmentations de coûts constatées dès le début d’année et la contribution progressive des hausses de prix", souligne la société.

OVHcloud explique avoir mis en place "un plan d'action" pour contenir ses coûts à compter du deuxième trimestre, soit à partir de décembre. La société s'est également dotée d'une stratégie de couverture qui devrait lui permettre de bénéficier dans les prochains mois d'une normalisation de ses coûts de l'électricité, OVHcloud évoluant dans un secteur par essence très énergivore, avec ses datacenters.

La perte nette de la société est par ailleurs quasi stable à 26,6 millions d'euros contre 26,3 millions d'euros un an auparavant.

Une demande affectée par le ralentissement économique

L'abaissement des perspectives de la société pour l'ensemble de son exercice 2023-2024 constitue l'autre revers sanctionné par le marché.

OVHcloud table ainsi sur une croissance en données comparables située entre 13% et 14% contre une fourchette de 14% à 16% précédemment, tandis que la marge d'Ebitda est désormais prévue à plus de 36% contre un taux de 39% auparavant.

OVHcloud constate "des évolutions récentes de la demande" qui "traduisent à court terme un décalage de certains projets de migration vers le cloud ou d'extension d'infrastructures existantes".

Cet avertissement montre que même un secteur aussi dynamique que les services cloud n'est pas immune au ralentissement macroéconomique. Ce qui est d'ailleurs cohérent avec le message envoyé par Amazon, l'un des poids lourds de cette industrie avec sa branche Amazon Web Services (AWS). Dans une lettre adressée à ses actionnaires la semaine dernière, le groupe d'e-commerce indiquait qu'AWS était confronté à "des vents contraires à court terme", ce car "les entreprises sont plus prudentes dans leurs dépenses en raison des conditions macroéconomiques".

"AWS a connu un ralentissement conséquent de sa croissance, qui est passée de 40% à 20% en quelques trimestres. L'avertissement d'OVHCloud n'est donc pas totalement surprenant et les résultats du groupe, au-delà de l'exercice 2022-2023 devraient s'améliorer mais le marché, pour le moment, se concentre sur le court terme", juge un analyste financier.

Stifel partage ce constat, estimant que la rentabilité a vocation à repartir de l'avant. "La marge d'Ebitda s'améliorera au cours des prochains trimestres en raison de la normalisation des coûts de l'électricité (le groupe est couvert à 100% pour l'exercice 2022-2023, sauf en Allemagne, et à plus de 90% pour 2023-2024, à un prix moyen inférieur à celui de 2023) et les hausses de prix seront répercutées", explique le bureau d'études.

Pour l'heure, l'action OVHcloud évolue proche des plus bas de sa jeune histoire boursière (le groupe s'est introduit sur la cote en octobre 2021) et accuse, sur un an, une baisse de plus de 50%.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse