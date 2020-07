Orange : Partenariat avec FranceTV Publicité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange et FranceTV Publicité annoncent la signature d'un accord inédit en France sur la publicité TV adressée, 'partenariat ouvrant ainsi la voie d'une nouvelle expérience publicitaire pour les annonceurs et pour les téléspectateurs'.



L'opérateur télécoms apportera à FranceTV Publicité son savoir-faire technologique via ses sept millions de décodeurs TV, pour proposer aux foyers abonnés à la TV d'Orange des publicités adaptées, dans le strict respect de la règlementation des données personnelles.



Cet accord préfigure l'adoption prochaine de la révision du décret publicité du 27 mars 1992, qui devrait autoriser la TV adressée en France. Les premières exploitations pourront commencer progressivement, dans la foulée de la publication du décret.



