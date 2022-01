Orange : Les prévisions d'un analyste pour l'exercice 2022

(CercleFinance.com) - Orange publiera ses résultats 2021 et ses objectifs pour 2022 le 17 février 2022.



' Le titre reste largement délaissé par les investisseurs à ses plus bas alors que la probabilité d'un premier redressement des cash-flows depuis 2011 est au plus haut selon nous ' estime Oddo.



' Pour 2022, nous prévoyons des FCF en hausse de 28% à plus de 2,8 MdE (hors Orange Banque), soutenu par une croissance de 2,5% de l'EBITDA et une baisse de 5% des investissements '.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 11 E.



