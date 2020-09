Orange : La 5G s'invite sur le court de Roland-Garros

(CercleFinance.com) - Partenaire du tournoi de Roland-Garros pour la 19ème année consécutive, Orange profitera de cette édition pour réaliser trois démonstrations autour de la 5G.



Zooms, ralentis, choix des angles de vue... à travers la diffusion d'un flux vidéo multiplex en 5G avec OPPO, les visiteurs pourront visionner des matchs du court central, en direct comme en replay et être au plus près de l'action. Pendant le tournoi, les équipes de France Télévisions réaliseront aussi une interview live captée en 5G qui sera retransmise en direct dans un des programmes de la chaîne.



Enfin, grâce à la captation et diffusion vidéo 360° en 5G les visiteurs pourront visionner et se déplacer à 360° dans la vidéo grâce aux caméras 8K, placées au bord du court.



