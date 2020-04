Orange : Emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir emprunté sur le marché obligataire 1,5 milliard d'euros en deux tranches de 750 millions d'euros chacune, à sept ans avec un coupon de 1,250% et à 12 ans avec un coupon de 1,625% respectivement.



Bank of America Securities et BNP Paribas interviennent en qualité de coordinateurs globaux. 'Grâce à ces émissions, Orange poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan', explique l'opérateur télécoms.



