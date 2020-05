Orange : Début de l'OPR sur Business & Décision

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Business & Décision, déposée par Portzamparc pour le compte d'Orange Business Services, sera ouverte du 29 mai au 8 juillet inclus.



Oddo BHF se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions qui seront apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre visant la totalité des actions non détenues par Orange Business Services.



Par ailleurs, il est prévu, en l'état, que le retrait obligatoire intervienne le 13 juillet 2020 après la publication de l'avis de résultat et de mise en oeuvre du retrait obligatoire par l'Autorité des marchés financiers.



