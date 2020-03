Novacyt : Le français Novacyt va pouvoir distribuer aux Etats-Unis son test du coronavirus

(BFM Bourse) - L'action de la petite société de diagnostic in vitro flambe à nouveau lundi en Bourse, à contre-courant du marché parisien de nouveau déprimé. Le test de diagnostic du coronavirus mis au point par Novacyt est désormais autorisé aux Etats-Unis.

Après l'Europe, les Etats-Unis viennent d'homologuer le test COVID-19 de Novacyt, ouvrant à la société française dont l'activité est dopée actuellement par le demande en provenance de nombreux pays. La Bourse salue cette nouvelle avancée réglementaire, avec un nouveau bond spectaculaire du cours de Novacyt lundi vers 10h20 : +36,15 à 1,77 euro.

La Food and Drug Administration (FDA), l'agence sanitaire américaine, a délivré une autorisation d'utilisation (dite Emergency Use Authorization, EUA) au test mis au point via Primerdesign, la filiale britannique de Novacyt, pour la détection de l'ARN du virus du SRAS-CoV-2 et le diagnostic de l'infection par ce virus. Dès lors, les hôpitaux et les laboratoires américains peuvent utiliser le test, immédiatement disponible pour le marché américain, pour le diagnostic clinique du Covid-19.

Un test déjà commercialisé dans plus de 50 pays

L'entreprise avait été la première à mettre au point un test spécifique de la souche 2019 du coronavirus. Dans un premier temps mis à disposition des chercheurs uniquement, le test a reçu l'homologation des autorités européennes dès le mois dernier et Novacyt avait indiqué être en discussions poussées avec l'agence américaine, et les autorités d'autres pays.

En parallèle de la FDA, la société a également reçu l'approbation du par le ministère indonésien de la santé, ouvrant ainsi un marché supplémentaire. Le test est déjà commercialisé dans plus d'une cinquantaine de pays.

Un résultat en moins de 2 heures

Outre ses capacités de détection proprement dites, le test de Primerdesign a l'avantage de donner un résultat en moins de deux heures. De plus, la logistique et le stockage sont grandement facilités par son format lyophilisé, ce qui permet une expédition et un stockage à température ambiante jusqu'à reconstitution.

"L’autorisation reçue de la FDA américaine est une nouvelle preuve importante de la performance et de la qualité de notre test Covid-19 qui démontre une fois de plus le rôle croissant de Novacyt pour lutter contre cette pandémie. Nous nous sommes engagés à fournir notre test Covid-19 aux cliniciens du monde entier et nous sommes ravis de pouvoir désormais soutenir le marché américain", s'est félicité Graham Mullis, directeur général de Novacyt.

L'entreprise a récemment entrepris de décupler sa capacité de production afin de faire face à l'afflux de commandes.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NOVACYT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok