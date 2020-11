Nokia : Va fournir un réseau 5G dans une région d'Autriche

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par Citycom Telecommunication Graz pour fournir un réseau 5G couvrant Graz et toute la province de Styrie, en Autriche.



Après son déploiement, Citycom Graz offrira des réseaux sans fil privés autonomes de qualité industrielle pour les services publics et les entreprises locales dans toute la région.



Si la mise en oeuvre initiale sera axée sur l'IoT (Internet des objets), d'autres cas d'utilisation sont en cours de définition entre Nokia et Citycom Graz.



Au fil du temps, Citycom Graz prévoit d'investir plus de 10 millions d'euros dans le projet. Dans le cadre de cet investissement, l'Université des sciences appliquées de Graz déploiera la plate-forme logicielle Nokia IMPACT IoT, lui permettant de rechercher et de développer de futurs cas d'utilisation de l'IoT qui tirent parti à la fois de l'expertise locale et du réseau 5G.



