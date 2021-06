Nokia : Solution déployée pour Ooredoo en Oman

(CercleFinance.com) - Nokia et l'opérateur télécoms Ooredoo annoncent l'introduction d'un accès sans fil fixe (FWA) 4G et 5G ultra-rapide et fiable dans le Sultanat d'Oman. Les travaux de déploiement de la solution Nokia FastMile 4G FWA dans tout le pays ont commencé en février 2021.



Les travaux connecteront initialement 15.000 foyers et entreprises, et 3.000 foyers en centre-ville bénéficieront bientôt de Nokia FastMile 5G FWA. Les services d'accès sans fil fixe 4G sont déjà disponibles pour les clients et les services 5G le seront bientôt.



