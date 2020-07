Nokia : Le titre gagne 13%, bénéfice trimestriel de 170 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a déclaré qu'il avait atteint un bénéfice au deuxième trimestre, malgré la baisse des ventes du fabricant finlandais de matériel de télécommunications résultant de la crise du Covid-19 et des difficultés en Chine. Suite à cette annonce le titre gagne près de +13%.



La société a déclaré que son bénéfice d'exploitation (non-IFRS) était de 170 millions d'euros au dernier trimestre, contre une perte de 57 millions d'euros au deuxième trimestre 2019.



Les ventes ont chuté de 11% par rapport à il y a un an à 5,1 milliards d'euros, la majeure partie de la baisse étant due à la pandémie du corona et à 'l'approche prudente' que le groupe a adoptée pour conclure des transactions sur le marché chinois.



Nokia a déclaré que la concurrence féroce en Chine avait 'un impact particulièrement négatif' sur son unité réseau.



Cependant, 'Nokia a enregistré une forte amélioration au deuxième trimestre, avec une rentabilité meilleure que prévu', a déclaré le DG Rajeev Suri.



En conséquence, la société a relevé le point médian de ses prévisions de BPA non IFRS pour l'exercice 2020, visant désormais 0,25 euro avec plus ou moins 5 cents.



