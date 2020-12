Nokia : Choisi pour des services 5G autonomes par SoftBank

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que son logiciel 5G Core natif du cloud a été sélectionné par SoftBank pour permettre le lancement de services 5G autonomes et l'aider à prendre en charge de nouveaux cas d'utilisation grand public et d'entreprise.



Ces nouveaux services du groupe japonais, s'appuyant sur une 5G autonome sur les marchés mondiaux, comprendront notamment les expériences immersives, l'accès sans fil fixe, la vidéosurveillance, l'analytique, la robotique cloud et les véhicules connectés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel