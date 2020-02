Nokia : Annule sa participation au MWC à Barcelone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce vouloir annuler sa participation au Mobile World Congress (MWC) 2020 à Barcelone. Le groupe a pris la décision de se retirer du MWC 2020 après une évaluation complète des risques liés au coronavirus. Nokia a soigneusement suivi la situation après le déclenchement du nouveau coronavirus.



' Bien que la santé et la sécurité de nos employés est notre priorité absolue, nous reconnaissons aussi que nous avons la responsabilité de l'industrie et de nos clients ' indique le groupe.



' Au lieu de rencontrer les clients à Barcelone, Nokia prévoit d'aller directement voir les clients avec une série d'événements ' Nokia Live ' visant à mettre en valeur les démos leaders de l'industrie et des lancements prévus pour MWC '.



