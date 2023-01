Nfl biosciences : La biotech NFL Biosciences lève des fonds pour combattre les dépendances au tabac et à l'alcool

(BFM Bourse) - La société biopharmaceutique a levé plus de 3 millions d'euros pour financer le développement de ses programmes cliniques dans le sevrage tabagique et d'un candidat-médicament destiné à réduire la consommation d'alcool.

La levée de fonds éclair de NFL Biosciences remporte un vif succès. La société spécialisée dans le traitement des dépendances et addictions a récolté plus de 3 millions d'euros lundi soir après Bourse pour financer ses principaux programmes cliniques dans l'aide au sevrage tabagique et dans la réduction de la consommation d'alcool.

Comme pour Carmat en décembre dernier ou d'autres sociétés innovantes, les investisseurs particuliers ont pu participer à la levée de fonds express de NFL Biosciences par l'intermédiaire de la plateforme PrimaryBid aux cotés des investisseurs professionnels.

Ainsi, cette opération a été réalisée en deux volets distincts mais concomitants. L'offre réservée à destination d’investisseurs français et internationaux a été souscrite à hauteur de 2,5 millions d'euros quand l'offre au public "accessoire" destinée aux investisseurs particuliers par la plateforme PrimaryBid a été plafonnée à 0,6 million d'euros. Toutes les demandes n'ont ainsi pas été servies. L'opération a rencontré un succès plus vif qu’escompté puisque plus de 1000 ordres ont été reçus par la plateforme pour un montant de 1,6 million d'euros. C'est trois fois plus que le plafond autorisé par PrimaryBid, fixé à 20% du montant total de l'opération pour l'offre destinée aux particuliers.

NFL Biosciences indique également que la levée de fonds a été réalisée au prix de 2,23 euros par action. représentant ainsi une décote de près de 30% par rapport au cours de clôture de lundi à 3,15 euros. L'action décroche actuellement de près de 18% à 2,59 euros vers 14h45 après cette opération.

Les fonds levés dans le cadre de l'opération permettront en particulier de compléter les financements de l’étude de phase II/III (étapes intermédiaire et finale des essais cliniques) Cesto II, visant à démontrer l’efficacité de son candidat médicament botanique NFL-101 pour le sevrage tabagique, et de l’étude Precesto, évaluant le potentiel de NFL-101 à être associé au traitement par substitution nicotinique. NFL-101 est un dérivé d’un traitement sous-cutané de désensibilisation qui avait été développé par l’Institut Pasteur contre les allergies chez les ouvriers des manufactures de tabac. Le groupe prévoit d'utiliser les fonds levés en vue de poursuivre le développement de NFL-301, destiné à réduire la consommation d’alcool.

Une visibilité financière jusqu’en mars 2024

Le besoin en trésorerie était imminent pour NFL Biosciences qui était à cours de cash à la fin du 2ème trimestre 2023. Compte tenu du niveau de trésorerie actuel et du produit estimé de la présente levée de fonds, NFL Biosciences peut voir venir jusqu'en mars 2024.

Pour "allonger cet horizon de trésorerie", NFL Biosciences a également sollicité deux autres subventions pour un montant global actuellement de 1,7 million d’euros et dont l'examen est en cours. La réponse de la Banque publique d'investissement est attendue dans le courant du 1er trimestre 2023, précise la société qui indique continuer de solliciter "des solutions de financement non dilutives auprès des institutions françaises et européennes".

La société a fait ses premiers pas en Bourse en juin 2021 avec l'ambition de lancer un blockbuster potentiel sur le marché du sevrage tabagique. En parallèle, NFL Biosciences développe des candidats médicaments naturels pour le traitement de deux autres dépendances: celle liée au cannabis (NFL-201) et celle associée à l’alcool (NFL-301).

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse