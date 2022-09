Nextstage : OPA ouverte ce jeudi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré que l'offre publique alternative (OPA) déposé par BNP Paribas, agissant pour le compte de NextStage EverGreen, visant les actions de la société de capital-investissement Nextstage est ouverte du 15 septembre au 19 octobre 2022 inclus



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 2.067.276 actions ordinaires qu'il ne détient pas, soit 99,69% du capital, au prix de 108 euros (branche 'numéraire') ou d'une action NextStage EverGreen pour une action Nextstage apportée (branche 'échange').



Il a l'intention de demander, en cas de succès de l'offre rouverte et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Nextstage non présentées à l'offre au prix de 108 euros par action.



