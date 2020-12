Nexans : Vise 100% d'électricité renouvelable en 2030

(CercleFinance.com) - Nexans annonce rejoindre l'initiative RE100 du Climate Group et s'engage à atteindre100% d'électricité renouvelable en 2030.



Dans le cadre de ce plan, le groupe vise une réduction annuelle moyenne de 4,2% de ses émissions de gaz à effet de serre et prévoit, entre autres, l'utilisation d'énergie renouvelable par la production locale ou l'achat d'énergie décarbonée pour tous les sites, ou encore que 100% des projets de R&D seront consacrés à la transition énergétique et à l'efficacité énergétique.



RE100 est une initiative mondiale réunissant les entreprises les plus influentes du monde qui conduisent la transition vers une électricité 100% renouvelable.





