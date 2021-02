Nexans : Vers un recentrage sur l'électrification

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Nexans affiche son ambition de devenir, d'ici à 2024, un 'pure player de l'électrification', marché qui 'représente 65% du marché mondial du câble et devrait progresser de 4,3% par an sur les dix prochaines années'.



Le groupe réorientera son portefeuille par une série de cessions, mais aussi d'opérations transformantes et d'acquisitions complémentaires ciblées, visant à compléter son offre en électrification et à lui permettre d'amplifier sa proposition de valeur.



Nexans vise à horizon 2024 un chiffre d'affaires standard entre six et sept milliards d'euros, un EBITDA entre 10 à 12% du chiffre d'affaires, et une génération de trésorerie entre 500 et 600 millions (avant fusions, acquisitions et opérations de capital).



