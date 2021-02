Nexans : Va investir entre 1,5 et 2 MdsE dans l'électricité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans a indiqué dans les colonnes du FT vouloir investir entre 1,5 et 2 milliards d'euros dans le secteur de l'électricité dans les trois années à venir.



' Rappelons que Nexans veut céder des actifs dans la fabrication de câbles pour divers secteurs, dont l'automobiles ou les télécoms, afin de se concentrer sur le secteur de l'électricité (de l'ordre de 55% des ventes) ' indique Aurel BCG.



Nexans affiche son ambition de devenir, d'ici à 2024, un 'pure player de l'électrification', marché qui 'représente 65% du marché mondial du câble et devrait progresser de 4,3% par an sur les dix prochaines années'.



Le groupe réorientera son portefeuille par une série de cessions, mais aussi d'opérations transformantes et d'acquisitions complémentaires ciblées, visant à compléter son offre en électrification et à lui permettre d'amplifier sa proposition de valeur.



Nexans vise à horizon 2024 un chiffre d'affaires standard entre six et sept milliards d'euros, un EBITDA entre 10 à 12% du chiffre d'affaires, et une génération de trésorerie entre 500 et 600 millions (avant fusions, acquisitions et opérations de capital).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.