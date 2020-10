Nexans : Un nouveau service pour les armoires de rue FTTH

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexans a développé une solution connectée pour aider les fournisseurs de services de télécommunications à accéder aux armoires de rue FTTH (fibre jusqu'au logement).



Le système intelligent (dénommé INFRABIRD) de supervision et d'accès sans clé peut être déployé en quelques minutes seulement pour transformer les armoires en équipements intelligents et connectés au cloud.



Cette solution connecte les armoires FTTH aux réseaux IoT (Internet des objets) tels que LoRa et Sigfox. Elle comprend également une serrure intelligente comme l'ILOQ S50 sans batterie pour permettre un accès sans clé au personnel de maintenance autorisé, ainsi que des applications mobile et web.



' Une fois installée, la solution permet aux opérateurs de réseaux de télécommunications de sécuriser leur infrastructure critique en surveillant l'état des armoires de rue et l'historique de toutes les actions effectuées ' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.