Nexans : Signe un contrat majeur avec SSE Renewables

(CercleFinance.com) - Nexans annonce la signature d'un contrat majeur avec SSE Renewables pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles d'exportation onshore et offshore haute tension (HV).



Ce contrat est réalisé dans le cadre du développement de la phase 1 du projet de parc éolien offshore Seagreen. La construction du projet de 1 075 mégawatts (MW), situé à 27 km au large d'Angus, débutera l'année prochaine.



Une fois achevé en 2022/23, Seagreen 1 sera le plus grand parc éolien d'Écosse. Il constituera également la plus grande source d'énergie renouvelable pour alimenter 1 million de foyers.



