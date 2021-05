Nexans : Signe un contrat avec SIA au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexans a signé un contrat avec SIA (Submarine Integration Alliance) portant sur la conception, la fabrication et la fourniture de 44 km d'ombilicaux en tubes d'acier et d'accessoires. Ils sont destinés au projet de développement du champ pétrolier en eaux ultraprofondes Bacalhau. Ce projet offshore d'Equinor est situé au Brésil.



Le site spécialisé de Nexans à Halden en Norvège fournira à SIA des ombilicaux en tubes d'acier assurant des services vitaux pour les équipements sous-marins exploités à des profondeurs d'eau pouvant atteindre 2100 m.



La livraison des ombilicaux à Bacalhau par Nexans est prévue pour le 4ème trimestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.