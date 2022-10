Nexans : Remporte le Strategic Plan Award

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ce 11 octobre, Christopher Guérin a remporté le Prix du Plan Stratégique, lors de la 7e édition du ' 100 Days Award ', organisée par les cabinets d'audit et de conseil KPMG et EIM.



Ce prix récompense les choix stratégiques de Nexans et de son directeur général Christopher Guérin, ' qui a réussi à transformer le modèle économique de l'entreprise dans un contexte sans précédent pour devenir un pure player et un leader de l'électrification durable '.



Parmi les critères qui ont permis à Nexans de se distinguer dans sa catégorie : la clarté du plan, son courage, sa résilience au sein de son environnement, la solidité de sa communication interne et externe et, enfin, la prise en compte de la dimension RSE, ont pesé.



' Je remercie les équipes qui ont mis en place ce plan qui s'appuie sur une méthodologie dont la particularité est de ne pas chercher à faire toujours plus, mais plutôt à créer de la valeur pour nos clients ', a déclaré Christopher Guérin, directeur général de Nexans.



