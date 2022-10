Nexans : Relèvement des prévisions annuelles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexans indique relever ses objectifs pour 2022, tablant désormais sur un EBITDA entre 590 et 600 millions d'euros (précédemment entre 560 et 590 millions) et un free cash-flow normalisé entre 225 et 275 millions d'euros (précédemment entre 200 et 250 millions).



Le fabricant de câbles affiche un chiffre d'affaires standard de 5,04 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2022, en hausse organique de 6,7%, dont +16,2% dans les activités liées à l'électrification, reflétant une accélération globale des tendances dans ce domaine.



Nexans met aussi en avant une croissance de 29% de son carnet de commandes avec un niveau record du carnet ajusté de l'activité production d'énergie et transmission à 2,4 milliards d'euros, en hausse de 55% par rapport à septembre 2021.



