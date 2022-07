Nexans : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses semestriels, Nexans rehausse sa guidance pour l'exercice 2022, tablant désormais sur une fourchette d'EBITDA entre 560 et 590 millions d'euros, et sur une génération de trésorerie (free cash-flow) normalisée entre 200 et 250 millions.



Le fabricant de câbles revendique pour le premier semestre 2022 un résultat net (part du groupe) record de 199 millions d'euros, contre 81 millions un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA en croissance de 38% à 308 millions.



Il a réalisé un chiffre d'affaires standard de 3,4 milliards d'euros (4,34 milliards à métaux courants), en croissance organique de 5,1%, et affiche un carnet de commandes ajusté du segment production d'énergie et transmission en hausse de 51%, à 2,2 milliards.



