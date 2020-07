Nexans : Réduction de la perte nette au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Nexans annonce une perte nette part du groupe de 55 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre une perte de 116 millions un an auparavant, et ce malgré un impact estimé négatif de 75 millions au titre de la Covid-19 en 2020.



L'EBITDA du fabricant de câbles s'est établi à 162 millions d'euros, soit un taux de marge de 5,6% (contre 6% au premier semestre 2019) pour un chiffre d'affaires à cours des métaux constants de 2.895 millions d'euros, en contraction organique de 9,8%.



Nexans réintroduit ses perspectives pour 2020, à savoir un EBITDA entre 310 et 370 millions dʼeuros, une génération de trésorerie (free cash-flow) positive et une rentabilité des capitaux employés (ROCE) avant impôts entre 7 et 10%.



