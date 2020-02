Nexans : Perte nette sur l'année 2019

(CercleFinance.com) - Nexans publie un résultat net part du groupe de -122 millions d'euros au titre de 2019, contre 14 millions en 2018, un EBITDA en hausse de 18% (en base comparable) à 413 millions, et une amélioration du ROCE à 11,1% contre 9% en 2018.



Le chiffre d'affaires s'élève à 4.605 millions d'euros (à cours de métaux constants), soit une croissance organique de 4,5% tirée par le segment haute tension et projets (+6,7%) tandis que les activités câbles ont progressé de 4,1%.



Le groupe va proposer un dividende de 0,40 euro par action au titre de l'exercice écoulé. Nexans anticipe pour 2020 un EBITDA entre 440 et 460 millions d'euros, ainsi qu'une rentabilité des capitaux employés avant impôts entre 11% et 12%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NEXANS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok