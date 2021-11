Nexans : Ouverture d'une usine en Caroline du Sud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexans annonce l'ouverture de la première usine de câbles haute tension sous-marins aux Etats-Unis, à Charleston (Caroline du Sud), seul site offrant cette capacité en Amérique du Nord, et qui créera 210 nouveaux emplois directs ainsi que plusieurs emplois indirects.



Depuis Charleston, le groupe fournira des câbles d'énergie sous-marins couvrant toute la gamme des produits nécessaires pour l'exportation d'électricité depuis les parcs éoliens offshore et pour les interconnexions sous-marines.



Le premier câble d'exportation haute tension sera livré à un parc offshore britannique au début de 2022. Nexans estime qu'il pourra livrer jusqu'à 1000 km de câbles destinés aux parcs éoliens offshore d'Ørsted et Eversource en Amérique du Nord jusqu'en 2027.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.