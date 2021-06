Nexans : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil de 'surperformance' sur le titre Nexans, avec un objectif de cours relevé à 88 euros, contre 85 euros précédemment.



Le bureau d'analyses évoque notamment 'le plan structurant' visant à transformer profondément le groupe et à le positionner comme un spécialiste sur le marché de l'électrification qui représente d'ores et déjà 65% du marché du câble.



Nexans vise ainsi le marché des interconnexions mais aussi celui de l'offshore éolien, avec un objectif d'installation de 200GW de capacité additionnelles d'ici à 2030 dans le monde.



Par ailleurs, 'de nombreux autres appels d'offre sont en cours et le groupe devrait prochainement annoncer de nouveaux contrats qui alimenteront le pipeline des prochaines années', assure l'analyste.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.