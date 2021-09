Nexans : Oddo maintient son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Nexans, avec un objectif de cours de 96,5 euros, alors que la société vient de conclure un accord en vue de l'acquisition de Centelsa (CA de 212 ME), fabricant de câbles haut de gamme en Amérique latine.



Il s'agit de la 1ère acquisition de Nexans depuis l'annonce de son plan stratégique en février 2021, note Oddo. L'analyste souligne par ailleurs que cet achat devrait permettre à Nexans de renforcer sa présence en Amérique latine, une région qui représente actuellement 7% de son activité.



Alors que le CA de Centelsa atteint 3,5% du CA estimé de Nexans en 2021, 'le management de Nexans mentionne que cette acquisition sera immédiatement relutive', rapporte Oddo, qui, par conséquent, relève ses estimations de 5% pour l'EBITDA 2021, à 452,6 ME.



