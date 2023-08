Nexans : Oddo BHF reste 'neutre', réduit légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Nexans, avec un objectif de cours réduit de 90 à 88 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que le management reste confiant mais plus prudent pour la seconde partie de l'exercice.



'Les nouvelles guidances d'EBITDA (610/650 ME vs 570/630 ME) sont le reflet de cette prudence', indique Oddo BHF qui estime que sur la base du haut de fourchette, l'EBITDA du S2 serait de 296 ME soit stable vs le S2 2022. Le bas de fourchette traduirait un repli de près de 12% vs le S2 2022.



'Dans ce contexte, nous avons ajusté notre estimation d'EBITDA 2023 de +3% à 630 ME (+5% YoY, milieu de fourchette des guidances, css 595 ME) soit une marge 9,5% (+60pb) dont 10,7% au S1 et 8,3% au S2', indique l'analyste.



