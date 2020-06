Nexans : Obtention d'un prêt garanti par l'Etat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexans annonce la signature d'un financement, garanti par l'Etat français à hauteur de 80%, d'un montant de 280 millions d'euros avec un pool de banques françaises avec une maturité de douze mois et une option d'extension jusqu'à cinq ans à la main de Nexans.



Au 31 mars, sa position de liquidité s'établissait autour d'un milliard d'euros, incluant une ligne de crédit revolving non tirée de 600 millions, ligne tirée à hauteur de 200 millions début avril afin de repayer les billets de trésorerie arrivant à échéance.



Avec le nouveau financement sécurisé, le fabricant de câbles déclare disposer d'une liquidité suffisante pour la continuité de son activité et ses engagements financiers sans remboursement de dette avant 2021.



