Nexans : Nomination d'un nouveau censeur

(CercleFinance.com) - Nexans annonce que son conseil d'administration a décidé de nommer Laura Bernardelli en qualité de censeur à compter de ce jour et de proposer son élection en qualité d'administrateur indépendant à l'assemblée générale du 11 mai 2022.



Sous réserve de cette élection, elle succédera à Kathleen Wantz-O'Rourke qui a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions d'administrateur et de président du comité d'audit, des comptes et des risques avec effet à compter de mai prochain.



Laura Bernardelli assistera aux réunions du conseil d'administration et du comité d'audit, des comptes et des risques. Elle a été nommée directrice financière de Datalogic en juillet 2019 et est en charge de ses relations avec les investisseurs depuis novembre 2020.



