Nexans : Nomination au comité exécutif pour septembre

(CercleFinance.com) - Nexans annonce l'arrivée de Pascal Radue au poste de vice-président exécutif, Generation and Transmission Business Group, à partir du 1er septembre prochain, un poste auquel il sera rattaché à Christopher Guérin, le directeur général du fabricant de câbles.



Pascal Radue apporte avec lui plus de 20 ans d'expérience dans la direction d'équipes internationales et a occupé de nombreux postes à responsabilités en management de projet, direction générale ou de transformation business.



Originaire de Suisse, il a débuté sa carrière chez Alstom Power à Belfort, en France, en 2001. Chez Alstom et plus tard chez GE, Pascal Radue a occupé divers postes de direction et était jusqu'à récemment CEO de GE Hydro.



