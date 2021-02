Nexans : Le titre grimpe, BofA recommande l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexans grimpe en Bourse ce vendredi dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Bank of America, qui juge que le virage vers l'électrification opéré par le fabricant de câbles pourrait entraîner une revalorisation du titre.



L'action Nexans prend actuellement plus de 2%, alors que l'indice SBF 120 lâche plus de 1,1%.



Dans une note diffusée dans la matinée, BofA indique être passé de 'neutre' à 'achat' sur la valeur tout en relevant son objectif de cours de 71 à 87 euros.



Bank of America fait valoir qu'après les cessions prévues dans le cadre de son plan stratégique, Nexans va bénéficier d'une exposition à des marchés à croissance structurelle dans les énergies renouvelables, parmi lesquels que l'éolien offshore ou la modernisation des réseaux électriques.



