Nexans : Lance son pôle dédié à l'électrification décarbonée

(CercleFinance.com) - Nexans inaugure à Lyon, aujourd'hui, AmpaCity, son nouveau pôle d'innovation mondial dédié à l'électrification à faible émission de carbone. Le site de 6.000 m², dont 4.500 m² de laboratoires, a bénéficié de 20 millions d'euros d'investissement et rassemble une centaine d'experts. C'est là qu'il développe un portefeuille de près de 1.800 brevets, avec 80 déposés chaque année.



AmpaCity témoigne de l'ambition du groupe de devenir un pure player de l'électrification et de relever les défis d'un monde électrifié qui nécessitera une augmentation de la distribution d'électricité et une amélioration de la fiabilité, de la résilience et de la sécurité des réseaux électriques.



Nexans entend garantir la compétitivité et l'accessibilité de l'électricité en développant les réseaux et les interconnexions entre les pays et souhaite réduire l'impact sur l'environnement en faisant la promotion de la décarbonisation afin de lutter contre le réchauffement climatique.



'Nos équipes sont toujours à la recherche de moyens d'optimiser les performances du réseau en termes de puissance, d'efficacité, de sécurité et de durabilité. Elles le font en impliquant une communauté de plus de 800 personnes à l'échelle internationale', souligne Jerôme Fournier, vice-président chargé de l'innovation, des services et de la croissance.



