Nexans : Investissement de 40 ME sur son site d'Autun

(CercleFinance.com) - Nexans annonce un investissement de 40 millions d'euros sur son site d'Autun.



Le groupe accélère l'automatisation et la digitalisation de l'usine d'Autun pour en faire une vitrine de la transformation du Groupe vers l'Industrie 4.0.



Nexans souhaite enforcer son engagement envers la circularité dans l'usage de matériaux recyclés, en lien notamment avec son site de Lens, seule fonderie et coulée continue de cuivre de France.



Au travers de ce programme d'investissement, le site d'Autun vise également à réduire l'empreinte carbone de son processus de production de 4,2% par an.



Le groupe anticipe aussi l'évolution, prévue courant 2023, des normes de sécurité incendie dans les immeubles tertiaires en faisant de son usine d'Autun une référence européenne en technologie de sécurité incendie. A partir de 2025, 30% des installations électriques du bâtiment devront intégrer des câbles qui limitent l'émission de fumées toxiques en cas d'incendie.





