Nexans : Fournisseur préférentiel pour Empire Wind

(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir signé avec Empire Offshore Wind LLC un contrat de fournisseur préférentiel en vue de l'électrification de l'État de New York, pour le raccordement des projets éoliens offshore Empire Wind au réseau terrestre.



Ces projets clés en main portent sur la conception et la fabrication complètes, ainsi que la pose et la protection, de plus de 300 km de câbles d'exportation qui fourniront de l'énergie renouvelable à plus d'un million de foyers.



Développé par Equinor et BP dans le cadre d'un partenariat à 50/50, Empire Wind doit couvrir une superficie de 32.375 hectares, dans les eaux fédérales, à une distance moyenne de 33 km au sud de Long Island, à l'est de la péninsule de Rockaways.



