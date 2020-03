Nexans : Fait un don au CDC de Suzhou en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexans Chine annonce avoir donné au Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de la ville de Suzhou une importante quantité de fils et de câbles, pour un montant total de 1,08 million de yuans (environ 140 000 euros) dans le cadre de son futur déménagement.



Nexans possède une usine dans cette localité et est en relation constante avec les autorités de santé locales, régionales et nationales depuis le début de la crise.



' Le site de Nexans Suzhou est l'une de nos usines les plus importantes en Chine et nous sommes solidaires de la ville et de ses habitants, non seulement en cette période critique, mais aussi lorsque l'avenir sera dégagé ', souligne Julien Hueber, Directeur des Projets Industrie & Solutions (ISP) pour Nexans.



