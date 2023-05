Nexans : Étend son système d'énergie solaire au Liban

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Liban Cables, filiale de Nexans, a inauguré l'extension de son système d'énergie solaire de 600 kW en pointe sur son site industriel de Nahr Ibrahim au Liban, portant sa puissance totale à 1,2 MW en pointe, avec une solution de batterie conteneurisée de 500 kW, première du genre.



Ce projet permettra à Liban Cables de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 1 500 tonnes par an, soit l'équivalent du poids de 750 voitures, en remplaçant deux de ses six générateurs électriques par des panneaux photovoltaïques.



Les 3 020 panneaux photovoltaïques installés et raccordés à la centrale par des solutions Nexans produiront plus de 1 800 MWh par an.



Cette énergie renouvelable couvrira entre 18% et 20% de l'électricité nécessaire à l'usine pour produire une large gamme de câbles destinés au bâtiment, à l'industrie et aux infrastructures. Cela équivaut à la consommation annuelle d'électricité de 434 foyers libanais pendant 25 ans.



' Cette installation représente l'engagement de Nexans à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 4,2 % par an d'ici 2030 et à contribuer à atténuer l'impact du changement climatique en développant l'utilisation d'énergies renouvelables ', a déclaré Nabil Khlat, directeur général de Liban Cables.



