Nexans : Entouré grâce à un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Nexans bondit de près de 6%, entouré grâce à des propos de Crédit Suisse qui relève son opinion sur le titre de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 39 à 54 euros, dans une note sur le sous-secteur des fabricants européens de câbles.



'L'EBITDA à court terme de Nexans devrait bénéficier d'économies de coûts se montrant supérieures aux objectifs, d'un carnet de commandes à risques plus bas et d'un chemin vers un free cash-flow durablement plus élevé', estime le broker.



