Nexans : Croissance organique de 1,4% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Nexans recule de 1% après l'annonce d'un chiffre d'affaires standard du premier trimestre 2021 de 1,5 milliard d'euros, ce qui représente une croissance organique de 1,4% par rapport à l'année précédente et une progression séquentielle de 5,8%.



Le fabricant de câbles revendique un carnet de commandes sain dans l'ensemble des activités, en particulier dans l'activité haute tension sous-marine dont le carnet de commandes ajusté s'établit à 1,5 milliard.



Le redressement du CA reflète aussi, selon lui, la poursuite de la sélectivité du portefeuille clients pour renforcer la croissance de la valeur, et l'augmentation des prix en ligne avec la première séquence d'inflation du prix des matières premières.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel