Nexans : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Nexans avec un objectif de cours rehaussé de 78 à 85 euros, dans une note consacrée aux fabricants de câbles européens, affichant une préférence pour le titre du Français par rapport à son pair Prysmian.



'Nous estimons que les marchés de câbles éoliens offshores vont connaitre un taux de croissance annuel moyen de 10% sur 2020-2030, et préférons Nexans ainsi que NKT pour leur plus forte exposition à ceci par rapport à Prysmian', explique-t-il notamment.



Plus largement, le broker voit des moteurs de croissance séculaire se traduisant par une croissance du BPA de Nexans 'dans le haut de la plage à un chiffre' au cours de la prochaine décennie, et juge que la valorisation demeure attractive dans ce contexte.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.