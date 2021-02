Nexans : Contrat pour une connexion à haut débit en Amazonie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexans annonce la signature d'un nouveau contrat pour fournir une connectivité à haut débit à la région amazonienne du Brésil.



Le programme Amazonie Connectée apportera la connectivité de données à haut débit à une région éloignée et écologiquement sensible du Brésil.



En 2020, 470 km de câbles sous-marins ont été livrés, ce qui porte la longueur totale installée jusqu'à présent à 1 170 km. Une commande de 620 km de câbles supplémentaires a été passée, dont la livraison est prévue pour 2021.



Le projet Amazônia Conectada est une initiative stratégique développée par l'armée brésilienne, avec le soutien des ministères de la Défense, de la Santé, de l'Education et de la Communication du pays.



Plus de 50 villes et 4,5 millions de personnes seront ainsi connectées.



