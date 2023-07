Nexans : Contrat pour l'interconnecteur EuroAsia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir remporté un contrat clé en main pour la section de l'interconnecteur EuroAsia qui relie Chypre et la Grèce, EuroAsia qui 'constituera le plus grand projet d'interconnexion de l'histoire, alimentant plus de trois millions de foyers en électricité'.



Ce contrat majeur, d'un montant de 1,43 milliard d'euros, établit de nombreux records, notamment celui des câbles les plus longs et les plus profonds jamais posés. D'une longueur de 900 km chacun, ils traverseront la mer Méditerranée par plus de 3.000 mètres de fond.



L'EuroAsia Interconnector permettra d'échanger jusqu'à 1.000 MW entre la Grèce, Israël et Chypre, avec la possibilité de passer à 2.000 MW, et mettra fin à l'isolement énergétique de Chypre. Le premier pôle devrait être achevé en 2028 et le second en 2029.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.