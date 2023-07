Nexans : BofA renouvelle l'achat après le contrat EuroAsia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a renouvelé jeudi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 100 euros sur Nexans, jugeant que le contrat 'record' remporté auprès de l'EuroAsia Interconnector constituait une étape importante dans le revalorisation du titre.



Du point de vue de l'analyste, cette commande estimée à plus de 1,4 milliard d'euros représente un 'moment-clé' pour le fabricant de câbles en venant confirmer ses objectifs ambitieux dans les réseaux à haute tension à horizon 2024.



Pour l'intermédiaire, cet accord montre aussi que Nexans demeure le meilleur choix possible pour les investisseurs souhaitant jouer la thématique de la transition énergétique au sein du secteur des câbles.



Enfin, BofA évoque une valorisation 'séduisante', le titre accusant à l'heure actuelle une décote de l'ordre de 35% par rapport au secteur et une sous-performance de 18% face à l'indice sectoriel STOXX Europe 600 depuis le début de l'année.



