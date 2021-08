Nexans : AlphaValue relève à 'accumuler'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé vendredi son opinion sur le titre Nexans, passant de 'vente' à 'accumuler', avec un objectif de cours établi à 94,3 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études parisien rappelle que son scepticisme sur la valeur reposait jusqu'ici sur la sous-performance opérationnelle du groupe face à son grand rival, l'italien Prysmian.



AlphaValue estime toutefois que cet écart est en passe d'être comblé grâce au travail énergique effectué depuis 2018 par la nouvelle équipe de direction, emmenée par Christopher Guérin.



'Nous pensons par ailleurs que la restructuration opérée par la société en un 'pure player' de l'électrification devrait lui permettre d'améliorer sa rentabilité en lui conférant la taille critique nécessaire au sein de l'industrie du cable', ajoute le cabinet de recherche.



D'après AlphaValue, Nexans est aujourd'hui bien positionné pour tirer parti de dépenses d'infrastructures qui se chiffrent en milliards, visant à moderniser les réseaux électriques et à construire de nouveaux bâtiments.



